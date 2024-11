PC identifica um suspeito de invadir circo de família paraense e estuprar trapezista no Maranhão

Um homem suspeito de invadir um circo de uma família paraense para roubar o local e estuprar uma trapezista foi identificado pela Polícia Civil, no Maranhão. O caso, que teve grande repercussão, ocorreu na última sexta-feira (23/11), no município de Central do Maranhão, após acabar a apresentação circense da noite. Segundo a PC, buscas estão sendo realizadas para prender o suspeito identificado e localizar os outros quatro envolvidos.

“A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-MA) destaca que todas as providências legais sobre o caso foram imediatamente adotadas. Equipes da polícia de São Luís foram enviadas como reforço para agilizar os trabalhos de investigação, identificação e localização para prender todos os suspeitos de participação no crime. Um dos suspeitos já foi identificado e está sendo procurado. A polícia já pediu a prisão preventiva do homem”, comunicou a PC do Maranhão.

Segundo as autoridades policiais, testemunhas estão sendo ouvidas. “Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil, por meio da 21ª Delegacia Regional de Cururupu, que, no momento, segue realizando oitivas e colhendo informações que levem aos autores do crime”, comunicaram.

Crime

No dia do ocorrido, um grupo de cinco criminosos armados invadiu, assaltou um circo e estuprou uma jovem artista circense na presença de sua família, no município de Central do Maranhão. O ataque ocorreu por volta das 23h, cerca de 40 minutos após o encerramento do espetáculo do dia. O circo Eneide Circus, local onde ocorreu o crime, é de uma família de circenses de Mãe do Rio, no Pará, e estava realizando uma turnê no Maranhão recentemente.

No local, estavam a jovem abusada sexualmente, seus familiares, que são donos do circo, e alguns funcionários. Segundo o relato da vítima, publicado em suas redes sociais, os criminosos invadiram o espaço armados e agressivos, roubando dinheiro e pertences pessoais. Durante o ataque, dois deles arrastaram a jovem para o trailer onde sua filha de 11 meses dormia e cometeram o estupro. Além da violência sexual, outros membros da família foram agredidos. Entre eles, um idoso que é avô da jovem estuprada.