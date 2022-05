PC desarticula organização criminosa que atuava no comércio de veículos adulterados no Pará

Uma quadrilha que atuava no município de Tracuateua, nordeste do Pará, foi presa nesta terça-feira (3), durante a operação "Coalhado", da Polícia Civil. No total, foram oito prisões realizadas durante a ação, contra suspeitos dos crimes de receptação qualificada, organização criminosa, adulteração de sinal identficiador de veículos automotores, falsidade de documentos públicos e particulares e estelionato. A operação contou com o apoio da 6ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) - Superintendência Regional da Zona Bragantina.

As investigações apontam que a quadrilha já atuava há alguns anos na cidade, operando de forma integrada com outros criminosos, de acordo com o delegado Luiz Guilherme, responsável pela operação. "Os acusados faziam aquisições de veículos provenientes de roubo e furto, em seguida, passavam a adulterá-los a fim de torná-los 'clones', depois elaboravam e encomendavam documentos falsos para dar aparência de legalidade ao negócio ilícito; o último passo era revenda a terceiros, seja diretamente ou por meio de plataformas digitais, como redes sociais", informou.

Ainda de acordo com o delegado, os compradores dos veículos seriam lesados no futuro, com apreensão do carros e motos por fiscalizações de trânsito e policiais. A investigação durou mais de um ano e colheu diversos elementos de atuação da organização criminosa, com apreensões de veículos em diversos municípios do estado, decorrentes da atuação do grupo.

Balanço

Durante a operação foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, sendo sete em Tracuateua e um em Bragança, e nove buscas e apreensões domiciliares, sendo oito em Tracuateua e um em Bragança. Também foram apreendidos diversos documentos, tais como notas fiscais e Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV, além de oito motocicletas e dois carros.

Durante o cumprimento dos mandados também foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 e quatro munições do mesmo calibre na residência de um dos acusados, que foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Com outro acusado foi apreendida uma arma de fogo modificada e duas munições calibre 380, motivo pelo qual foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de munição.