PC cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de homicídio, em Ananindeua

Um mandado de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (10), em Ananindeua, região metropolitana de Belém, em desfavor de quatro suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no primeiro semestre de 2020. Durante a ação, que faz parte da Operação Brassica, um homem foi baleado.

O homicídio investigado ocorreu nas proximidades de uma praça pública situada no bairro Cidade Nova. Segundo as investigações, a vítima, Edson Simões da Paz, foi alvejada por disparos de arma de fogo, por volta das 19h do dia 16 de junho deste ano.

Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram em um veículo, modelo HB20, de cor prata. A investigação aponta que pelo menos três pessoas participaram da ação criminosa, e se evadiram do local pela rua da Providência, no sentido BR-316.

Ainda segundo a polícia, depois de ser baleada, a vítima correu pelo canteiro central da rua da Providência, quando foi novamente atingida por tiros de arma de fogo, desta vez, feitos por um suspeito que chegou do lado oposto da via em um veículo modelo Ecosport, preto.

Cumprimento de mandados

Na operação desta quinta, foi cumprido um mandado de prisão temporária de um dos suspeitos, além de cinco mandados de busca e apreensão. Duas armas de fogo, um simulacro, munições e aparelhos celulares foram apreendidos.

Ainda pela manhã, dand sequência ao cumprimento do mandado de prisão no bairro Águas Lindas, um homem, que seria membro de uma facção criminosa, foi baleado por policiais civis.

A operação resultou em um homem preso e encaminhado ao Sistema Prisional. As diligências seguem no sentido de localizar os outros dois suspeitos apontados como integrantes do grupo criminoso que participaram da ação criminosa.