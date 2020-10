PC apreende tratores, motosserras e madeira ilegal em Senador José Porfírio

Dois tratores, três motosserras, duas espingardas, madeira ilegal e cerca de 800 litros de combustível foram apreendidos pela Polícia Civil nesta quinta-feira (29), no município de Senador José Porfírio, sudoeste paraense, durante a quinta fase da Operação Amazônia Viva, que visa combater o desmatamento na região. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso e conduzido para a sede da Delegacia de Meio Ambiente de Altamira.

A quinta parte da operação contou com ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na região do Gleba Bacajaí, KM 120, zona rural do município. A força-tarefa realizou diligências e localizou indícios de desmatamento por meio de imagens feitas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

No local, foi possível confirmar a infração. Os equipamentos, que seriam utilizados no desmatamento ilegal, foram encontrados em um acampamento. Ainda em diligência na área, foram encontradas mais 108 toras de madeiras diversas, totalizando 458,55 metros cúbicos.

A ação policial foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários e Meio Ambiente (Deca) de Altamira, em parceria com a Semas, Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).