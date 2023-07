PC apreende 17 quilos da 'supermaconha' na lataria de carro em Marituba

A Polícia Civil apreendeu 17 quilos de skunk, neste domingo (16), em Marituba, na Grande Belém. A droga, que é conhecida como a “supermaconha”, estava escondida na lataria de Fiat Palio, que era Manaus (AM). Um caminhão cegonha ia transportar o veículo até a cidade de Fortaleza, no Ceará. Até o fechamento desta reportagem, ninguém tinha sido preso pelo crime.

O trabalho investigativo de policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) apontou que os entorpecentes pertenciam a um grupo criminoso. Os agentes analisaram o carro e localizaram 17 tabletes de erva prensada assemelhada a maconha do tipo skunk, pesando um quilo cada. Os pacotes estavam ocultos no interior das latarias das portas, porta-malas, pedais e para-choques do veículo.

A PC apura os envolvidos no caso para responsabilizá-los pela transação ilícita.