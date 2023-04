PC amplia atendimento com 230 agentes durante feriado prolongado de Tiradentes no Pará

O atendimento policial em delegacias da Região Metropolitana de Belém (RMB) e no interior do estado estará reforçado durante o feriado prolongado de Tiradentes com 230 agentes da Polícia Civil do Pará. A operação “Tiradentes” é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) juntamente com os demais órgãos de segurança.

Edna Maria Correa, de 68 anos, que há 31 anos é escrivã da PC, compõe a equipe. “Amo meu trabalho e estou aqui para bem servir o cidadão que procurar atendimento policial. Estou há 31 anos na Polícia Civil e enquanto estiver com saúde e oportunidade, estarei presente somando com os colegas da unidade para que a população tenha um atendimento de excelência e saia satisfeita da unidade policial”, contou a policial que compõe a equipe na Delegacia de Salinópolis, na região nordeste do estado.

O delegado-geral Walter Resende destacou que a programação se estenderá até a próxima segunda-feira (24) com a participação de delegados, escrivães, investigadores, motoristas, policiais, papiloscopistas, administrativos e técnicos em informática que estão compondo a ação por meio da polícia judiciária.

"Como de costume, nossas equipes da Polícia Civil estão atentas às fiscalizações e procedimentos nas unidades da capital e interior. Com o trabalho integrado aos demais órgãos da Segurança Pública estamos garantindo tranquilidade e segurança para quem procurar os balneários neste período”, disse o gestor.

Na Grande Belém, os distritos de Outeiro e Mosqueiro, Benevides, Santa Bárbara, e os municípios de Barcarena, Bragança, Cametá, Marapanim, Marudá, Ponta de Pedras, Salvaterra e Soure, no Marajó, foram algumas da regiões que receberam a ampliação do efetivo.

Fiscalizações - Equipes da Diretoria Especializada de Polícia Administrativa (DEPA) e Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) seguem em ação conjunta pelas orlas de Salinas e Mosqueiro coibindo os crimes de poluição sonora e perturbação de sucesso. Diligências semelhantes também são realizadas em outras regiões e no arquipélago do Marajó.

"Lei Seca" - De forma integrada, policias civis estão autuando condutores que são flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Em um ponto da cidade de Benevides, na PA-391, via de acesso à ilha de Mosqueiro, agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), com apoio de policiais militares, trabalham na fiscalização de trânsito.

A delegada Joseana Falcão falou sobre a importância do trabalho integrado na promoção da segurança em estradas e rodovias durante o feriado.

“Nós estamos aqui para servir a população e garantir também a segurança nas estradas. E quando um condutor é parado por agentes do Detran e são constatadas irregularidades no veículo ou a presença de bebida alcoólica no corpo do condutor, isso comprovado por meio do teste de etilômetro, ele é conduzido ao posto de atendimento e passará por procedimentos cabíveis, no rigor da lei”, pontuou a delegada.

Equipes das diretorias de Polícia Metropolitana (DPM), de Polícia do Interior (DPI), de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), da Especializada de Polícia Administrativa (DEPA), de Informática Manutenção e Estatística (DIME), da Corregedoria da Capital e Região Metropolitana (CGPC), de Administração (DA), da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) e com apoio de agentes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) estão com diligências durante o período para coibir delitos e manter a ordem e a paz social em parceria com outros órgãos governamentais.