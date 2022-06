Patroa morta pela empregada: Polícia prende terceiro suspeito de envolvimento no crime

​Renei Silva Bezerra foi preso, nesta terça-feira (7), em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar. Ele é o terceiro suspeito de envolvimento na morte da empresária Jaqueline do Socorro de Vieira Cunha, na cidade de Porto de Moz, sudoeste do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

A polícia chegou a Renei Bezerra depois de informações de uma testemunha sobre a participação dele no homicídio. O indivíduo é primo de Wendel Silva Castro, o principal acusado do latrocínio e ocultação de cadáver. De acordo com informações repassadas à polícia, o preso foi visto no dia anterior ao crime, com o acusado, em uma motocicleta carregando ferramentas tipo draga, enxada e pá da casa da vítima.

Wendel Silva Castro e a namorada dele, Beiliane Guedes dos Santos, que era empregada doméstica e residia na casa da vítima, foram presos no último (5). Eles confessaram ter sequestrado, matado e enterrado a empresária Jaqueline, conhecida por Jack Cunha, em uma cova com mais de um metro de profundidade, na área do lixão de Porto de Moz.

Jack Cunha havia desaparecido na noite do último sábado (4). Colegas e parentes perceberam que a empresária demorava a retornar para casa e não informava sobre o seu paradeiro, foi então que eles começaram a procurá-la. No domingo pela manhã, quando perceberam que algo de errado havia acontecido, familiares acionaram a polícia, dando início às buscas.

A empresária, que é muito conhecida em Porto de Moz, costumava se encontrar com colegas aos sábados e domingos. O fato dela não comunicar ninguém antes de desaparecer levantou suspeitas, e logo os policiais descobriram que o sumiço da vítima era resultado de uma ação criminosa planejada. Foi então que os investigadores tiveram acesso ao circuito de vigilância de imóveis vizinhos e descobriram que a empregada estava envolvida no crime.