Passageira morre após carro colidir contra muro no bairro Curió-Utinga

Milene de Paula Alves Vieira, 39, morreu em um acidente de trânsito, na madrugada deste sábado (29), na avenida João Paulo II, próximo a um clube do bairro Curió-Utinga, em Belém. A vítima estava no banco de carona de um carro, dirigido pelo companheiro dela, identificado como Dorinaldo Jesus Vieira.

O veículo colidiu contra um muro de concreto. Milene morreu ainda no local e o motorista conseguiu sobreviver. As autoridades não informaram o motivo do acidente ou se a passageira utilizava o cinto de segurança.

Por volta das 4h, uma viatura do 27º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento na área, fazia rondas no entorno quando se deparou com a colisão. A parte frontal do automóvel envolvido no acidente ficou bastante destruída e chegou a derrubar parte do pilar de sustentação do muro, o que dá uma dimensão do impacto do choque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos militares e constatou a morte de Milene. A Polícia Científica realizou a perícia criminal no local do acidente para esclarecer o ocorrido e remover o corpo da mulher.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.