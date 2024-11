Passageira de moto por app morre em acidente de trânsito no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Uma mulher identificada como Greyce Kelly Martins da Rocha, de 34 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (29) em um acidente de trânsito em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A colisão ocorreu por volta das 2h, próximo ao cruzamento da avenida Independência com a Estrada do Icuí-Guajará, no bairro do Icuí-Guajará, nas proximidades da Usina da Paz.

Segundo informações da Polícia Militar, que ouviu testemunhas no local, Greyce estava na garupa de uma motocicleta por aplicativo​, quando o veículo foi atingido por um carro modelo Siena, conduzido por uma mulher. Com o impacto, Greyce foi arremessada ao chão e morreu no local devido à gravidade dos ferimentos.

O piloto da moto também ficou ferido e foi levado para um hospital, cujo nome e estado de saúde não foram divulgados. Ainda não há confirmação se a​s vítimas estavam utilizando capacetes no momento do acidente.

A motorista do carro relatou à polícia que avançou no sinal amarelo, acreditando que teria tempo para passar, mas acabou colidindo com a moto. Ela afirmou que parou para prestar socorro e acionou o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros confirmaram a morte de Greyce e encaminharam o motociclista para atendimento médico.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia e a remoção do corpo. Vestígios e elementos coletados na área devem auxiliar na investigação, que busca esclarecer as circunstâncias do acidente.

A polícia ainda não divulgou detalhes sobre a responsabilidade no caso, que segue sob investigação. "A Polícia Civil informa que a seccional de Icoaraci apura as circunstâncias do acidente de trânsito com morte. A vítima foi identificada como Greyce Kelly Martins da Rocha. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, informou a PC.