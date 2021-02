Partes de corpo humano são encontradas boiando às margens do Rio Tapajós, em Itaituba

O Corpo de Bombeiros resgatou, no início da tarde desta quinta-feira (18), partes de um corpo humano que boiava às margens do Rio Tapajós, na comunidade Santarenzinho, distante cerca de 40 minutos da sede de Itaituba, sudoeste paraense. Na ocasião, a equipe realizava buscas por um homem desaparecido.

Não foi possível identificar o corpo a partir dos restos mortais, mas a suspeita é de que seja de Rodolfo Moraes Costa, de 46 anos. O caso foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para proceder a necropsia e identificação do corpo.

Segundo informações preliminares, Rodolfo era tripulante de uma balsa que está atracada às proximidades de Itaituba. Ele teria utilizado um bote na noite do desaparecimento que, na terça (16), foi encontrado por poulares junto com alguns objetos pessoais do mesmo.