Paraense morre após colidir com moto na traseira de carro em SC; motorista do veículo não se feriu

Cezieli Silva da Rosa, de 36 anos, morreu em acidente com um carro, na noite desta sexta-feira (28), em Brusque, município de Santa Catarina, localizado na microrregião de Blumenau. Ela é natural de Belém. Com informações dos portais O Município e da Cidade.

A vítima conduzia uma motocicleta Biz quando, segundo a testemunhas, tentou realizar uma ultrapassagem pela esquerda, na mesma faixa, na avenida Bepe Roza, a margem direita da Beira Rio. Um Ecosport estava parado e dava sinal para virar à esquerda.

Conforme o relato das pessoas que presenciaram o acidente, Cezieli, aparentemente, não percebeu o carro parado, já que não chegou a frear e colidiu com a traseira do veículo. O motorista do automóvel não se feriu.

Nas redes sociais, amigos da vítima aproveitaram para prestar as últimas homenagens: “Que notícia triste”, publicou uma amiga da vítima. “Sem acreditar que uma pessoa tão incrível se foi assim. Deus conforte o coração de vocês. Descanse em paz, Cezieli Rosa”, lamentou outra amiga.

“Hoje o mundo ficou menor. Tua partida ‘tá’ deixando muita tristeza um grande vazio na vida e no coração de todos que te amam. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares e amigos”, postou um outro amigo.