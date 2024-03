VÍDEO: Paraense é preso após estuprar e matar mulher em Goiás

Um homem identificado apenas como Cledson, que é natural de Tucuruí, no sudeste paraense, foi preso na última quarta-feira (20), em Goiânia, no estado de Goiás (GO), após ter matado uma mulher a pedradas na calçada de um comércio, na noite de quarta, em Nerópolis, também no estado goiano. Antes de assassinar a vítima, o suspeito ainda abusou sexualmente da mulher. Todo o crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades onde o crime ocorreu.

Ao ser preso, o suspeito relatou à polícia que “havia ocorrido um desacordo comercial entre ele e a vítima”. Por isso, ele decidiu matar a mulher. Ainda segundo a polícia, depois do crime, o homem fugiu para Goiânia, mas foi localizado e preso na avenida Goiás, na capital. No momento da prisão, Cledson estava com o celular que era da vítima.

Segundo o portal Mais Goiás, em depoimento à polícia, Cledson também relatou que matou a vítima porque há alguns dias ele foi roubado por ela, que seria garota de programa - como também relatou moradores do entorno onde ela foi morta. Após abusar sexualmente da vítima, ele a enforcou até que ela desmaiasse, ainda conforme os detalhes dados durante o depoimento. Em seguida, o homem atirou pedras contra a mulher.

As câmeras de um comércio que fica no bairro onde o crime ocorreu registraram o momento do crime. As imagens mostram o momento em que a mulher, já desmaiada, é carregada pelo homem e depois jogada no chão. O corpo da vítima foi encontrado no início da manhã da última quarta-feira (20) e estava coberto apenas com um sutiã. O rosto dela ficou totalmente desfigurado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil de Goiás. E também, a Polícia Civil do Pará para esclarecer se também acompanham o caso. A reportagem aguarda retorno.