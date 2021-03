Pará tem o menor índice de crimes violentos desde 2010, diz Segup

O Pará alcançou, em fevereiro de 2021, o menor índice de crimes violentos desde fevereiro de 2010. Os dados foram divulgados pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), nesta terça-feira (9). Segundo levantamento anual, dezoito vidas foram preservadas neste ano, em comparação com o ano de 2020. Ao analisar com 2019, a redução é de 25%. Comparando a 2018, a redução alcança 40%. Os Crimes Violentos Letais Intencionais reúnem os casos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, manter as reduções alcançadas em anos anteriores será sempre um desafio. "É muito difícil - depois de dois anos com fortes reduções de cerca de 30%, em 2019, e cerca de 20%, em 2020 - manter fortes reduções. Porém, nós estamos conseguindo igualar e até diminuir um pouco mais esse índice em 2021", afirmou.

Outros casos de violência, como roubo e furto, por exemplo, também tiveram queda no mês de fevereiro. Conforme a Segup, as ocorrências de furto caíram 45% em comparação a fevereiro de 2020, ou seja, 4.124 casos a menos. O roubo também diminuiu. Ao comparar o segundo mês dos anos de 2020 e 2021, a redução totaliza 20%, o que representa 1.186 ocorrências a menos. O número registrado de roubos em fevereiro de 2021 foi o melhor nos últimos 11 anos.

Para Machado, os números são reflexo dos reforços na segurança pública em todo o Pará. "Há uma forte integração, investimentos em tecnologia, tudo isso está sendo utilizado para que a gente tenha um ano de 2021 ainda melhor do que tivemos em 2020, lembrando que o desafio de sermos melhores que nós mesmos nos anos seguintes é cada vez maior", destacou.

Região Metropolitana de Belém

No caso da Grande Belém, as ocorrências de CVLI caíram 8% em comparação a fevereiro de 2020, 55% ao fazer a comparação com o ano de 2019 e 69% ao comparar com 2018. O furto caiu 51% em relação a fevereiro de 2020, com 2.158 casos a menos. O crime de roubo caiu 14%, na RMB, ao comparar com fevereiro do ano passado, totalizando 489 ocorrências a menos.

Biênio

Segundo a Segup, ao analisar o valor acumulado dos meses de janeiro e fevereiro dos anos de 2020 e 2021, no Pará, nota-se, também, que não houve aumento dos índices. As ocorrências de CVLI permaneceram as mesmas nos dois períodos, com 401 registros no Pará. Ao comparar com o ano de 2019, a queda foi de 24% e com o ano de 2018, 44%. O furto teve queda de 38%, ao somar os dois meses, com 7.256 crimes a menos, no biênio, em todo o Estado. Os casos de roubos caíram 10%, ao comparar a soma de janeiro e fevereiro dos anos de 2020 e 2021. Um total de 1.276 casos a menos.