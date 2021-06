Pará recebe doações de equipamentos para reforçar a segurança

Mais de R$ 540 mil em equipamentos serão entregues ao estado do Pará nesta quarta-feira (9), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Entre os itens estão veículos, capacetes, bastões, óculos táticos, munições, equipamentos de proteção individuais e gerador de energia. O repasse faz parte do acervo de extra legado da Força Nacional de Segurança Pública.

A entrega será realizada no Batalhão Escola de Pronto Emprego, onde fica a base da Força Nacional, em Brasília. A solenidade contará com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; do secretário Nacional de Segurança Pública do MJSP, Renato Paim; do diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Antônio Aginaldo, e demais autoridades públicas.

Além do Pará, serão beneficiados 22 estados e o Distrito Federal, representados por secretarias estaduais, polícias civis e militares, bombeiros e perícias. As doações são pontuais, ou seja, os órgãos enviaram as solicitações e a Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP autorizou a entrega. Os bens estão avaliados em mais de R$ 10 milhões.