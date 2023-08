'Pânico' e sua cunhada são presos por roubo de açaí em Limoeiro do Ajuru

Ozias Neves dos Santos, conhecido vulgarmente como "Pânico", de 23 anos, e Estefania Xavier Duarte, de 22 anos, foram presos por roubo de açaí com uso de terçado para ameaçar a dona da plantação, que narrou ter sido agredida pela dupla. O caso e a prisão foram na manhã da quarta-feira (02), por volta das 11h, na comunidade Rio Muanã, no município de Limoeiro do Ajuru, no Pará, nordeste do Pará.



De acordo com o relatório da Polícia Civil do Pará, o crime configura roubo impróprio em concurso de pessoas e com uso de arma branca. As investigações apontam que uma mulher acionou a polícia com diversas escoriações pelo corpo, relatando ter sido agredida por Ozias e pela cunhada dele, a Estefania. A vítima narrou que, após flagrar os dois suspeitos subtraindo os frutos de sua plantação de açaí, passaram a ameaçá-la de morte com um terçado e, em seguida, passaram a agredi-la, derrubando-a no chão.



De posse dessas informações, logo após a prática do crime, a equipe policial diligenciou no sentido de localizar o paradeiro dos suspeitos, até a Ilha Muanã, onde foi realizada uma incursão na mata e montado um cerco para evitar a fuga dos suspeitos. Ozias e Estefania foram presos em flagrante e apresentados na Delegacia de Polícia de Limoeiro da Ajuru. Até a quarta-feira, ainda aguardavam deliberação judicial e transferência para o presídio.



O relatório policial também ressalta que Ozias, o "Pânico", já era alvo da Polícia Civil em razão de vários registros de ocorrência contra ele. E que a equipe de Limoeiro do Ajuru organizava missão para sua captura.

