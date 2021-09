Pai é morto na frente do filho durante assalto em Castanhal

No final da manhã desta quarta-feira (22), pai e filho foram surpreendidos durante uma tentativa de assalto, no bairro do Cariri, em Castanhal, nordeste paraense. Os dois teriam reagido, dando pauladas nos criminosos, e foram baleados. Logo após o crime, os bandidos fugiram em uma motocicleta.

Segundo informações, o pai não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. O filho, ainda com vida, foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. A identidade das vítimas não foi divulgada até o momento. A polícia faz buscas para tentar localizar e prender os suspeitos.

