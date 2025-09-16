Capa Jornal Amazônia
Polícia

Pai e filho são mortos a tiros a caminho da própria casa em Alenquer

O duplo homicídio foi registrado na tarde desta terça-feira (16), no bairro São Francisco

O Liberal
fonte

A imagem mostra pai e filho que foram mortos a tiros no município de Alenquer. (Foto: Redes Sociais)

Dois homens identificados inicialmente como Messias e Rogério, que são pai e filho, foram mortos a tiros na tarde desta terça-feira (16), em Alenquer, no oeste do Pará. O crime ocorreu na rua João Ferreira, no bairro São Francisco, quando as vítimas retornavam para casa após o trabalho. Dois homens em uma motocicleta foram vistos por vizinhos alvejando as vítimas.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 13h. Pai e filho estavam em uma carroça próximo à casa onde moram quando foram surpreendidos pelos dois executores que estavam na moto. Conforme as informações policiais, Rogério morreu na hora ao ser atingido na cabeça. O pai dele, Messias, foi atingido no rosto e ainda chegou a ser socorrido por vizinhos. Ele foi levado ao hospital municipal Santo Antônio. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Os relatos iniciais levantados pela polícia no local, segundo a imprensa da região, seriam de que as vítimas teriam se envolvido em uma confusão no último sábado (13), quando estavam em um bar da cidade. Na ocasião, Messias e Rogério teriam brigado e trocado agressões com o uso de garrafas com outras pessoas. A informação coletada será apurada pelas autoridades policiais para verificar se pode ter ligação com o duplo homicídio. Buscas foram feitas na área em busca dos suspeitos do crime, mas ninguém havia sido preso até a morte de terça-feira.

Palavras-chave

duplo homicídio em alenquer

homens são mortos a tiros em Alenquer
Polícia
