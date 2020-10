Pai e filho perdem a casa e sofrem queimaduras após incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na avenida Visconde de Inhaúma entre as travessas Timbó e Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém, no início da manhã desta terça-feira (13). Um idoso identificado apenas pelo prenome Jacinto e o filho dele sofreram queimaduras e foram encaminhados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

De acordo com a autônoma Mariluce Rodrigues, que mora na casa ao lado da residência que pegou fogo, o incêndio começou por volta das 7h. Ela contou que estava se preparando para sair com o marido quando sentiu um cheiro forte de fumaça. "Eu pensei que estavam queimando fio, mas quando eu abri a cortina do quarto do meu filho, eu vi a fumaça vindo lá de trás", afirma.

A casa atingida, que possui dois andares, ficou com a parte de cima totalmente destruída. Foi a própria Mariluce quem chamou o corpo de bombeiros. Ela contou ainda que o seu irmão conseguiu agir rápido e jogou uma caixa d'água na parte da residência que estava em chamas. "Se não fosse ele ter jogado essa caixa d'água, teria pego fogo em tudo e o estrago seria muito pior", avalia.

Ainda segundo a vizinha, os dois moradores da casa, um idoso chamado Jacinto, que teria mais de 90 anos, e o filho dele, acabaram aspirando muita fumaça e ainda sofreram queimaduras pelo corpo. Eles foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

A reportagem solicitou nota oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) sobre o caso e aguarda resposta.