Ossada humana é encontrada em área rural de Altamira

No fim da tarde de quarta-feira, 01, o 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado por um denunciante anônimo que informou que havia uma ossada humana em uma área de mata em Altamira, no Sudoeste Paraense. Após buscas, os restos mortais foram encontrados em uma propriedade que fica às margens da Estrada da Serrinha, comunidade rural do município. Até o momento, a vítima não foi identificada.

Segundo o BPM, por volta de 18h, uma guarnição foi até a Delegacia de Polícia Civil para acionar o delegado de plantão e informar que no endereço no bairro Viena havia sido encontrada uma ossada que, provavelmente, seria de um ser humano.

O delegado David Flávio, da Divisão de Homicídios de Altamira, se entrou em ação e pediu apoio à PM para encontrar testemunhas que sabiam o local exato onde os ossos foram achados. Localizada uma pessoa, que pediu para não ser identificada, ela levou os policiais até o local do esqueleto.

Identificada a área, o 9º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) ajudou na escavação para que os ossos fossem recolhidos. O material foi removido à Unidade Regional de Altamira do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e somente com exames será possível fazer a identificação do cadáver e saber as causas da morte. Até o fim dos trabalhos, nenhum morador da área soube dizer o que pode ter acontecido.