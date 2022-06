Operário é assassinado a caminho do trabalho em Anapu, no Pará

O trabalhador identificado como Valdeir Vicente da Silva, de 50 anos, que era pedreiro, foi assassinado a tiros por volta das 7h, da manhã desta segunda-feira (6), no município de Anapu, no sudoeste do Pará. O crime aconteceu quando ele saía de casa para trabalhar nas proximidades da rodovia Transamazônica, rodovia federal também chamada de BR-230. Com informações do site Confirma Notícia.

De acordo com a polícia, a vítima estava de moto a alguns metros da casa da companheira quando foi abordado por dois homens que estavam em outra motocicleta. Um dos homens pediu para que a vítima descesse do veículo para que pudessem conversar, mas Valdeir se negou e disse que a conversa poderia ser ali mesmo, com ele sobre a moto.

Segundo populares, os dois homens teriam insistido, mas Valdeir não desceu da moto, Por sua vez, um dos agressores desceu, sacou uma arma, puxou o gatilho mas a arma não teria disparado, de início. Em seguida, esse homem deu um golpe na arma e efetuou um disparo no peito do pedreiro.

Conforme moradores relataram à PM, Valdeir Silva ao cair no chão ainda foi atingido com outros três tiros. Tudo aconteceu numa rua rua de terra perto de um estabelecimento comercial, no momento em que uma funcionária estaria aguardando na frente para entrar para trabalhar no comércio citado.