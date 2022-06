​Operação termina com um suspeito morto no conjunto Eduardo Angelim

Jonatan da Silva Correia, de 23 anos, foi morto ao trocar tiros com policiais militares, na tarde desta segunda-feira (6), na área do conjunto Eduardo Angelim, em Icoaraci, distrito de Belém. Durante o trabalho integrado dos militares do 10º Batalhão e do Comando de Missões Especiais (CME), da Polícia Militar do Pará (PMPA), o suspeito teria atentado contra a vida dos PMs, que revidaram e o alvejaram.

Segundo a polícia, o rapaz foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com Jonatan, foi encontrada uma arma de fogo que já tinha passagem pela polícia, assim como o suspeito. Os registros encontrados pelas autoridades policiais são de tráfico de drogas. A arma apreendida, com duas munições deflagradas e outras duas intactas, foi apresentada na 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, onde o caso foi registrado.

A ação da Polícia Militar na área do conjunto Eduardo Angelim teve como objetivo capturar membros de facções criminosas que atuam naquela região.