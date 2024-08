Operação recupera celulares furtados em eventos na Grande Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), recuperou 24 celulares furtados ou roubados em eventos esportivos e shows em Belém, durante as duas fases da operação “Lance Limpo”. Na segunda fase, 18 celulares foram recuperados e devolvidos às vítimas nesta quinta-feira (29) na Divisão de Operações Especiais (DIOE), localizada na avenida Senador Lemos, no bairro do Umarizal. Na primeira fase da operação, realizada em maio deste ano, a delegacia recuperou 6 celulares.

Segundo o titular da DPTGE, delegado Marcos André Araújo, o registro de boletins de ocorrência é essencial para a recuperação dos aparelhos e a identificação dos responsáveis pelos crimes. “Esta é mais uma ação da DPTGE, através da operação 'Lance Limpo', que faz analogia ao 'lance sujo', ao lanceiro que é o furtador. Essas pessoas vão à delegacia registrar o boletim de ocorrência, daí a importância de se acreditar na Polícia Civil, trazer o número do seu IMEI, e nossas equipes, com base nessas informações, realizam o trabalho de inteligência para localizar o aparelho subtraído”, explicou.

A operação também resultou na instauração de inquéritos que investigam crimes de furto, receptação e possível associação criminosa, além de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), nos quais os suspeitos foram liberados após assinarem Termo de Compromisso de comparecimento à justiça.

Entre as vítimas está a autônoma Eliana Coutinho, que relatou a recuperação do celular do filho, furtado na saída de um jogo. “Pensávamos que não iríamos conseguir recuperar o aparelho, pois meu filho reside em outro estado. Mesmo assim, fui à delegacia e fiz um boletim de ocorrência, e hoje, menos de um mês depois, conseguimos recuperar, graças ao trabalho da Polícia Civil”, disse.

O universitário João Maurício, que teve seu celular furtado durante um show, também relatou a eficácia da operação. “Eu estava em um show quando percebi que meu celular não estava mais na minha bolsa. Imediatamente fui até a delegacia do torcedor, que fica à disposição no estádio Mangueirão, e denunciei o ocorrido. Hoje recebi a notícia de que a polícia recuperou meu celular, com uma agilidade indescritível”, afirmou.

A DPTGE orienta os frequentadores de estádios e grandes eventos a tomarem cuidados ao entrar nos locais, como manter senhas de proteção nos aparelhos, ativar o sistema de rastreamento e proteger o celular junto ao corpo, evitando deixá-lo em bolsas ou mochilas nas costas. Além disso, reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência Policial para que as medidas investigativas possam ser tomadas.