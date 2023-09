Operação 'Quarteto Fantástico' prende quatro pessoas por roubo em Belém

Quatro pessoas foram presas na quinta-feira (21), em Belém, em ação da Polícia Civil como parte da Operação "Quarteto Fantástico", coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), ligada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). A ação policia deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, de vez que os acusados vinham sendo investigados.

“A investigação dos policiais civis iniciou no momento em que os agentes foram informados sobre um roubo em que um motorista de aplicativo foi abordado por algumas pessoas, sendo que uma delas estaria armada, e que passaram a ameaçar, agredir, roubar os pertences da vítima e cometer outros roubos utilizando o veículo que também foi subtraído”, explicou o delegado geral Walter Resende.

O caso

De acordo com as investigações, os indiciados abordaram um motorista de aplicativo, na noite de 18 de julho de 2023, que recebeu um chamado pela plataforma de corridas. O pedido da corrida teria partido de um dos suspeitos na ação criminosa. A viagem iniciou-se na Avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém.

No local indicado, dois homens entraram no veículo e, ao chegarem no destino, anunciaram o assalto. Um dos criminosos, que afirmava ser menor de idade, passou a ameaçar a vítima com uma pistola. O motorista foi colocado no banco de trás do veículo, quando outras duas pessoas entraram no carro e uma delas passou a agredir a vítima.

Na direção do carro, os suspeitos passaram a fazer roubos, e ao final da ação, o motorista de aplicativo foi liberado durante a madrugada, no bairro da Pratinha. O grupo ainda roubou o carro, um aparelho celular, um cordão e um anel, além dos documentos do automóvel e pessoais. O veículo foi recuperado dois dias após o crime.

“Os indiciados foram identificados após intenso trabalho de investigação, que culminou na representação pela prisão preventiva deles e o respectivo cumprimento dos mandados. Vale destacar que todos os envolvidos têm extensa ficha criminal, tanto em crimes patrimoniais, como por tráfico de drogas’, pontuou o delegado Juliano Correa, titular da DRFRVA.

Após a prisão, mulher e os três homens foram encaminhados para a DRFRVA para a realização dos procedimentos cabíveis. Eles estão à disposição da Justiça.