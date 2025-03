Operação prende três pessoas por tráfico de drogas e outros crimes em Ulianópolis

Três pessoas supostamente ligadas a facções criminosas foram presas em flagrante, nesta quinta-feira (13), durante a operação “Tolerância Zero”, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, na cidade de Ulianópolis, no sudeste paraense. Os suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.

Segundo o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a operação visa combater a atuação de uma facção criminosa que age no município. “Ao longo da operação, os agentes da Polícia Civil realizaram diversas diligências para reprimir ações vinculadas à facção criminosa que vem praticando vários crimes no município, como extorsão a comerciantes, roubos, furtos e ataques contra estabelecimentos comerciais”, destacou.

Dois homens foram identificados como membros da organização criminosa e presos em flagrante. Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38, com seis munições intactas, e uma pedra de material semelhante a oxi. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram subornar os policiais para serem liberados, o que resultou na inclusão do crime de corrupção ativa às acusações.

Em um segundo momento da operação, um terceiro suspeito foi preso. Ele também seria integrante da facção criminosa e estava com 34 sachês de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.