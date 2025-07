Operação prende homem suspeito de abusar sexualmente de criança no bairro do Tenoné, em Belém

Um homem foi preso, na manhã de quinta-feira (10), no bairro Tenoné, em Belém, durante a operação “Avós do Silêncio". Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos de idade.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu entre a noite do dia 14 e a madrugada de 15 de junho, quando a criança ficou sob os cuidados do investigado, considerado pessoa de confiança da família.

O homem teria se aproveitado da ausência da responsável da criança para praticar os abusos. Após os crimes, a vítima relatou os acontecimentos à avó materna, que inicialmente acolheu o relato, mas posteriormente apagou uma gravação feita pela criança com indícios dos abusos, o que levantou suspeitas de tentativa de ocultação de provas.

“Apesar disso, a denúncia foi formalizada. Imediatamente iniciamos as investigações, reunindo diversos elementos probatórios, incluindo escuta especializada da vítima, diligências de inteligência e oitivas de testemunhas. Com base nas evidências, representamos pela prisão preventiva do suspeito, o que foi deferido pela Justiça”, destaca o delegado João Castanho da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA).

A ação foi conduzida pela DEACA/CPC, com apoio do Grupo de Trabalho de Apoio a Vulneráveis (GTV/NIP), ambos vinculados à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), da Polícia Civil do Pará.

A prisão foi realizada por volta das 6h30 da manhã, e o investigado foi conduzido à unidade policial para interrogatório. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Sobre a ação

A operação “Avós do Silêncio” faz alusão à dinâmica familiar perversa revelada durante a apuração, em que tanto o investigado, tratado como figura de avô pelas crianças, quanto a avó materna da vítima, agiram para tentar silenciar a criança e ocultar os crimes cometidos.

“A operação representa, portanto, a quebra desse ciclo de silenciamento, reforçando o compromisso do Estado em proteger crianças e adolescentes, independentemente de quem sejam os autores ou cúmplices dos abusos”, explica o delegado João.