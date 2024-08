Operação prende homem por extorsão e associação criminosa, em Barcarena

Erick Farias Brandão foi preso na manhã desta quarta-feira (21), em Itupanema, na Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste paraense, durante a segunda fase da Operação Parasita, que também levou à apreensão de um aparelho celular. A ação, que envolveu 10 policiais civis das Delegacias de Vila dos Cabanos, Barcarena e Acará, foi desencadeada para cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na Vila dos Cabanos.

Segundo a polícia, Erick foi preso preventivamente sob suspeitas de extorsão, associação criminosa e incêndio de ônibus, crimes associados a uma facção criminosa que atua na região. A operação é uma continuação da ação iniciada com a prisão de Dayatan Marcio da Silva Bahia, conhecido como “Japa”, e Jéssica da Silva Costa, na fase anterior. Dayatan foi identificado como o autor do incêndio criminoso em um caminhão de propriedade de uma empresa local. O caso ocorreu no último dia 29 de julho, após a recusa do proprietário em pagar uma “caixinha” exigida pela organização, segundo a polícia.​

Durante a fase atual, o celular apreendido revelou evidências de que Erick gerenciava a extorsão de empresários e coordenava missões criminosas para um comparsa foragido fora do estado. Segundo a polícia, duas pessoas estão foragidas e continuam sendo procuradas.

“Montamos essa força-tarefa para dar cumprimento e continuidade às nossas investigações, visando o combate a esses grupos criminosos. Os trabalhos vão continuar com intuito de localizar e prender outros envolvidos para garantir a segurança da nossa população”, ressaltou o delegado Mhoab Khayan, titular da Superintendência do Baixo Tocantins.