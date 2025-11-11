Operação prende dois integrantes de facção criminosa em Abaetetuba

Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta terça-feira (11) durante a terceira fase da Operação Escudo, deflagrada em Abaetetuba, no nordeste paraense, pelas polícias Civil e Militar. A ação faz parte de uma série de operações voltadas ao combate a uma organização criminosa envolvida em crimes de tráfico de drogas, extorsão, ameaça e planejamento de atentado.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais também apreenderam dois celulares, que serão periciados para auxiliar nas investigações. Um dos presos é apontado como “disciplina” da facção criminosa investigada. Segundo a polícia, ele é o responsável por aplicar punições e manter a hierarquia interna do grupo. O outro mandado foi cumprido contra um homem que já estava custodiado no presídio de Abaetetuba. Um dos investigados segue foragido.

De acordo com o diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, a operação é um desdobramento de ações iniciadas em novembro deste ano, após uma sequência de ataques e ameaças contra as forças de segurança no município.

“O resultado foi a prisão da irmã de um dos homens mortos, investigada por assumir o controle local e planejar retaliações. Também foram feitas prisões em flagrante de outros integrantes por tráfico e extorsão, todos ligados à arrecadação de fundos para o grupo criminoso”, explicou o delegado.

O superintendente regional do Baixo Tocantins, delegado Mhoab Khayan, acrescentou que a fase mais recente da operação também resultou na prisão em flagrante de dois outros integrantes do grupo.

“No decorrer das diligências, as equipes da Polícia Civil realizaram prisão em flagrante de mais uma dupla, também membros do grupo criminoso. Ambos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo apreendidos 15 papelotes de substância análoga à crack”, informou.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional do Baixo Tocantins para os procedimentos cabíveis. Segundo a Polícia Civil, as ações da Operação Escudo continuarão de forma integrada e permanente, com foco em enfraquecer a estrutura criminosa que atua em Abaetetuba e reduzir os índices de violência na região.