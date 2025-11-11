Suspeito de idealizar missões para facção criminosa é preso pela PC em Tracuateua

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11/11), em Tracuateua, região nordeste do Pará, suspeito de integrar uma organização criminosa especializada no tráfico ilícito de entorpecentes e em outros crimes. As investigações apontaram que o suspeito exercia a função de idealizador de missões, responsável pelo planejamento e execução das ações violentas perpetradas pelo grupo, como, por exemplo, dano ao patrimônio, incêndios a veículos, roubos, homicídios e ataques contra agentes da segurança pública.

De acordo com a PC, o mandado foi expedido após representação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Pará, junto à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém e recurso interposto pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Pará (MPPA), perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O preso foi encontrado no município de Tracuateua após troca de informações entre a FICCO, o Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF) da Polícia Civil do Pará e a Delegacia de Tracuateua.

FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). O objetivo é realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no Pará.