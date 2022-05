Operação policial contabiliza mais de 800 prisões em 15 dias, no Pará

Deflagrada desde o último dia 13 de maio, a “Operação Impacto” já realizou 713 prisões em flagrante, 179 cumprimentos de mandados judiciais, entre prisões preventivas, temporárias e recapturas, além da apreensão de 31 armas de fogo, mais de 220kg de entorpecentes e 26 pés de maconha, em todo o estado. Os dados contabilizam o período de 13 a 27 de maio, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A operação integra órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) e órgãos municipais, como Polícias Civil, Militar, Científica e Penal do Estado, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado, Semob e Guardas Municipais dos municípios diretamente atingidos. São cerca de 3 mil agentes de segurança pública atuando ostensivamente na Região Metropolitana e interior do estado, com o objetivo de inibir e coibir ações criminosas.

Segundo o secretário da Segup, Ualame Machado, a operação está sendo intensificada e reavaliada semanalmente, conforme a identificação de novas ações em áreas específicas, de acordo com a mancha criminal. "Desde o lançamento da operação 'Impacto', com um número recorde de viaturas e policiamento nas ruas, estamos obtendo resultados satisfatórios, tendo em vista que mais de 800 prisões foram realizadas, entre elas as de lideranças criminosas e foragidos do sistema, em apenas duas semanas em todas as regiões integradas de segurança do estado”.

De acordo com a Segup, das 713 prisões em flagrante, 190 suspeitos foram autuados pelo crime de tráfico de entorpecentes, “o que resulta na desarticulação de grupos que comercializam drogas, assim como previne a prática de outros crimes como furtos e roubos, que estão interligados ao tráfico”.

Outras operações em andamento

Além da "Operação Impacto", segue em andamento também a "Anjo da Guarda" deflagrada com o objetivo de proporcionar segurança por meio de rede de proteção a todos os policiais da ativa e veteranos, e a "Super Overlord", "Polícia Mais Forte" e "Contraturno", que consiste na realização de Pontos Base Estratégicos nas proximidades das paradas de ônibus.

Ao longo do fim de semana, também está sendo realizada a "Tolerância Zero", integrada por diversos órgãos, com o objetivo de promover o enfrentamento de crimes de poluição sonora e perturbação da tranquilidade, além de outros crimes que possam ocorrer em bares e casas de show.

Interior do estado

Em Tucuruí e Paragominas, sudeste do Pará, duas operações do "Projeto Segurança Por Todo o Pará" vêm sendo coordenadas pela Segup: a "Lago de Tucuruí", na 9ª região integrada de segurança pública; e a operação "Capim", em Paragominas, na 7ª região. "Vamos entrar na terceira semana de operações contínuas, para que possamos manter a diminuição das ações criminosas. Continuaremos a fazer as ações sem data de término, para que possamos demonstrar cada vez mais que o povo do Pará é um povo de paz e que merece e terá sempre segurança”, concluiu o secretário Ualame Machado.