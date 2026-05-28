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Polícia

Operação mobiliza quase 2 mil policiais no combate à violência contra a mulher e outros crimes no PA

A operação seguirá até domingo (31) e contará com ações ostensivas voltadas à prevenção e repressão de delitos como homicídios, roubos e furtos

O Liberal
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Operação mobiliza quase 2 mil policiais no combate a violência contra a mulher e outros crimes no PA. (Foto: Marcelo Lelis | Ag. Pará)

Uma operação policial lançada nesta quinta-feira (28) tem como objetivo reforçar o combate à criminalidade em todo o Pará, com ações voltadas à prevenção e repressão de crimes como roubos, furtos, homicídios, latrocínios, além do enfrentamento à violência contra a mulher e à atuação de organizações criminosas. A Operação "Fim de Linha", coordenada pela Polícia Militar, mobiliza cerca de 1.800 agentes e seguirá até domingo (31) em todas as regiões do estado.

Na Região Metropolitana de Belém, as ações ocorrerão de forma ininterrupta durante 48 horas. Já nos demais municípios paraenses, a operação será realizada ao longo dos próximos dias. Na capital, a concentração das equipes ocorreu no Portal da Amazônia, na orla da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a operação inclui ações de saturação e incursão, com rondas, abordagens, barreiras policiais e fiscalização de pessoas e veículos para localizar armas de fogo, entorpecentes e foragidos da Justiça. Também será intensificado o uso de motocicletas em áreas de difícil acesso.

O comandante do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), coronel Arthur Silva, destacou que a ação demonstra a capacidade de mobilização da corporação em todo o território paraense.

“A Operação é uma iniciativa concebida, planejada e executada pela Polícia Militar sendo uma demonstração de nossa abrangência e capacidade de mobilizar o maior efetivo possível de policiais militares em todo o estado em uma única ação. Esta operação tem como objetivo combater todas as formas de crime, incluindo roubos, furtos, homicídios, latrocínios e infrações de menor gravidade. A Polícia Militar se faz presente em todas essas situações, buscando soluções e promovendo a harmonia social”, afirmou.

De acordo com o oficial, o combate à violência contra a mulher também é uma das prioridades da operação. “A Polícia Militar tem atuado de forma incansável no combate a essa modalidade criminosa, que causa consternação e preocupação em nossa sociedade”, ressaltou.

Durante a operação, também serão realizados bloqueios policiais em corredores de grande fluxo, áreas periféricas e fronteiras entre bairros para identificar veículos furtados ou roubados. Além disso, haverá ações de tolerância zero no período noturno, entre 22h e 5h, com fiscalizações em bares, casas de shows e estabelecimentos similares.

A Polícia Militar orienta que a população contribua com informações por meio dos números 190 e 181, inclusive de forma anônima. A operação conta com a participação de unidades da capital, da Região Metropolitana e dos Comandos de Policiamento Regional distribuídos pelo estado.

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