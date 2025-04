Operação 'Impacto' cumpre onze mandados de busca contra facção criminosa em Ulianópolis

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na última terça-feira (08/04), a operação "Impacto" contra uma facção criminosa que age no estado. A ação contou com cumprimento de um mandado de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão em Ulianópolis, localizado na região sudeste paraense. A operação foi elaborada com o objetivo de combater o crime organizado e as extorsões praticadas contra comerciantes locais.

Ao longo da operação, a Polícia Civil identificou que havia um grupo criminoso atuando no município de Ulianópolis, em que a liderança da organização coordenava as práticas criminosas de outro estado. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão para apurar e averiguar informações.

Um mandado de prisão preventiva contra uma mulher por furto qualificado também foi cumprido. A suspeita foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis e segue à disposição da Justiça.

A operação, que começou às 6h da manhã, foi resultado de um trabalho investigativo minucioso, conduzido de forma conjunta pela Delegacia de Ulianópolis e pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Paragominas, com o apoio de equipes da 7ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP).

A ação contou com o apoio também da Superintendência Regional do Capim, da Delegacia de Ulianópolis, da Delegacia de Dom Eliseu, da Divisão de Homicídios, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Seccional de Paragominas. Todos os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário da região.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os agentes realizaram patrulhamentos nos bairros com maior incidência de crimes, incluindo abordagens pessoais e veiculares.

A Polícia Civil avaliou que a "Operação Impacto representa um avanço significativo na repressão às organizações criminosas que atuam na cidade, especialmente no enfrentamento às práticas de extorsão contra empresários. A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança da população e destaca que novas ações poderão ser deflagradas a partir do avanço das investigações".