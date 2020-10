Operação fecha 25 bares, festas irregulares e lojas de conveniência

Durante a realização da Operação "Tolerância Zero", 59 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, dentre eles, 25 bares foram fechados, algumas lojas de conveniência e festas irregulares foram encerradas.

A operação teve o apoio da Polícia Civil, do Juizado da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Belém e Departamento de Trânsito (Detran).

Apreensão - No sábado, um homem de 37 anos foi preso em flagrante portando uma pistola, calibre .380, R$1.170 em dinheiro e quatro aparelhos celulares. Ele foi surpreendido por equipes da Guarda Municipal, ao passar pela blitz montada no Portal da Amazônia, pelos órgãos de segurança da operação “Tolerância Zero”. O homem foi conduzido para a Seccional de São Brás.

De acordo com o comandante do CPC I, coronel Getúlio Rocha, a operação ocorreu dentro do planejado e foi mapeada com base em denúncias contra estabelecimentos que estariam funcionando em desacordo com as normas vigentes.