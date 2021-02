Ação integrada em São Miguel do Guamá já prendeu 40 pessoas em um mês

No dia 6 de janeiro, as polícias Civil e Militar iniciaram uma operação integrada em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Até este domingo, 14 de fevereiro, num balanço parcial, 40 pessoas já foram presas por crimes diversos. Porém, o cerco se fechou contra o tráfico de drogas no município. Do total de presos até o momento, 20 eram traficantes. Dois adolescentes foram apreendidos. A quantidade total de drogas apreendidas ainda está sendo analisada.

O delegado Ronaldo Lopes foi escalado para São Miguel do Guamá por determinação do diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, e do superintendente de Castanhal, delegado Paulo Henrique. A cidade tem cerca de 70 mil habitantes e um histórico de atividade criminosa ligada ao tráfico de drogas acompanhando o desenvolvimento da região, algo que, na avaliação do delegado, impulsiona outros crimes.

"Desde que iniciamos a operação, conseguimos algo que há tempos não era visto: passamos de cinco dias sem um homicídio sequer. Quando se aperta o tráfico, outros crimes, como furtos, roubos e mortes tendem a diminuir. Além dos 20 traficantes, temos pessoas presas por vários crimes: violência doméstica, assaltos, temos foragidos recapturados, mandados de prisão cumpridos...", comenta o delegado Ronaldo.

Toda a operação tem sido feita com estratégia, inteligência, investigação, policiais infiltrados, monitoramento e presença ostensiva nas ruas, explica o delegado. Isso permitiu que todas as prisões tenham sido feitas sem resistência e sem a necessidade de uso de armas de fogo por parte dos policiais. O efeito começou a ser sentido na redução de crimes em áreas próximas, diz ele, como Castanhal, São Domingos do Capim e Irituia, por exemplo.

"Essa operação foi pensada para durar 90 dias. Estamos completando um mês de atuação e vamos seguir. Depois, esse trabalho deve se tornar algo permanente para seguir por todo o ano. Nosso objetivo atual é trazer paz e segurança a São Miguel do Guamá. Pedimos à população que nos ajude: se souber onde está ocorrendo crimes, venda de drogas, produtos roubados, foragido, ligar para o 181, o Disque-Denúncia. Não é preciso se identificar", concluiu o delegado Ronaldo.

Presos envolvidos com tráfico de drogas até o momento