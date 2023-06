Operação da Polícia Federal apreende adolescente por ameaças de ataque contra o IFPA

De acordo com a PF, o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de ameaça e incitação ao crime, de acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. As ameaças foram feitas por meio do Twitter

O Liberal