Operação da Polícia Civil de Tucuruí prende líderes de facção criminosa em três estados

Na manhã desta quarta-feira, 27, Policiais Civis da Superintendência da Regional do Lago de Tucuruí deflagraram a terceira e última fase da Operação Perfídia, que contou com o apoio de policiais dos estados do Rio Grande do Norte e Amazonas para cumprir o objetivo de desbaratar uma associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na cidade do Sudeste Paraense. Na Perfídia, foram presos líderes do tráfico responsáveis pela gestão financeira e traficantes que comercializaram drogas na cidade de Tucuruí.

A operação contou com ações ocorreu nas cidades de Tucuruí e Santa Izabel do Pará (onde mandados foram cumpridos no presídio de Americano), e nas cidades de Natal (RN) e Apuí (AM). Equipes policiais de Goianésia do Pará, Pacajá, Novo Repartimento, Breu Branco e Jacundá ajudaram a dar cumprimento dos mandados no Estado. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Tucuruí, além de oito mandados de prisão preventiva. Somados a estes, quatro mandados de prisão foram cumpridos em Natal e quatro em Apuí, além de uma recaptura no município amazonense, o que totalizou 17 mandados de prisão cumpridos.

Jorge Evangelista da Silva e Nivaldo Aparecido Luso Silva foram presos no presídio de Tucuruí, município onde também foram detidos Douglas Alexandre Braz dos Santos, Rafael Carmo de Oliveira, Raquel Gouveia Paiva, Claiowton Marçal Saraiva, Euzirene Pereira da Silva e Francisca Silva dos Santos. Ronilton Gonçalves de Souza e Flávio Souza dos Santos já estavam preso em Americano e tiveram novos mandados cumpridos. Em Natal, foram presos Anilton da Silva Rodrigues (conhecido como "Nariz de Bruxa", homem com dois mandados de prisão em seu nome), Abel Josefson da Silva Rodrigues e Jheymison Alves Rodrigues. Diolenio do Nascimento Gomes foi preso em Apuí e, contra ele, haviam cinco mandados.

Segundo o delegado Thiago Mendes, superintendente da Polícia Civil na região de Tucuruí, os alvos principais ão lideranças ligadas à facção criminosa Comando Vermelho, e a operação, que contou com 36 policiais civis em campo apenas em Tucuruí, foi um duro golpe no crime organizado. "Esse tipo de ação é importante pois prendeu as lideranças, pessoas que, além do tráfico de drogas, tem ligação com assaltos a bancos, por exemplo. Foi uma forte pancada nessa facção e, agora, eles devem permanecer presos pra responder pelos crimes", encerra o delegado. Os presos serão encaminhados ao presídio e ficarão à disposição da Justiça.