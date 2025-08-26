Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

Segundo a Polícia Federal, o prejuízo é de aproximadamente R$ 14 milhões aos cofres públicos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial federal durante a operação. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Fake Farmers”, em Marabá, no sudeste do Pará, na manhã desta terça-feira (26/8), contra um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de aproximadamente R$ 14 milhões aos cofres públicos. Segundo a PF, os valores têm origem em contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Educação de Marabá e uma cooperativa, no período de 2020 a 2024, para o fornecimento de alimentos destinados à merenda escolar.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Marabá. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de mais de R$ 13 milhões em bens dos investigados.

As investigações da Polícia Federal apontam para a possível emissão fraudulenta e reiterada de Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAPs), em nome de pessoas sem vínculo com a agricultura familiar. De posse desses documentos, a cooperativa se habilitava para participar de chamadas públicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), recebendo recursos públicos.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Marabá sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

operação da pf

gurpo suspeito

fraude milionária

merenda escolar

marabá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

Segundo a Polícia Federal, o prejuízo é de aproximadamente R$ 14 milhões aos cofres públicos

26.08.25 9h59

POLÍCIA

Homem é preso após agredir a cunhada em Jacundá

A vítima recebeu atendimento da equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Sepom), que realizou acolhimento e ofereceu suporte especializado.

25.08.25 23h05

POLÍCIA

Mulher é assaltada no estacionamento de farmácia no bairro do Umarizal, em Belém

Até o momento, não há informações sobre a identificação nem a prisão dos suspeitos

25.08.25 20h55

POLÍCIA

Jovem é morto a tiros em praça municipal de Anapu

A Delegacia de Polícia Civil de Anapu já iniciou as investigações e solicitou imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os suspeitos

25.08.25 20h33

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

POLÍCIA

Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

Segundo a Polícia Federal, o prejuízo é de aproximadamente R$ 14 milhões aos cofres públicos

26.08.25 9h59

POLÍCIA

Homem é preso após agredir a cunhada em Jacundá

A vítima recebeu atendimento da equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Sepom), que realizou acolhimento e ofereceu suporte especializado.

25.08.25 23h05

POLÍCIA

Mulher é assaltada no estacionamento de farmácia no bairro do Umarizal, em Belém

Até o momento, não há informações sobre a identificação nem a prisão dos suspeitos

25.08.25 20h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda