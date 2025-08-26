Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Fake Farmers”, em Marabá, no sudeste do Pará, na manhã desta terça-feira (26/8), contra um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de aproximadamente R$ 14 milhões aos cofres públicos. Segundo a PF, os valores têm origem em contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Educação de Marabá e uma cooperativa, no período de 2020 a 2024, para o fornecimento de alimentos destinados à merenda escolar.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Marabá. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de mais de R$ 13 milhões em bens dos investigados.

As investigações da Polícia Federal apontam para a possível emissão fraudulenta e reiterada de Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAPs), em nome de pessoas sem vínculo com a agricultura familiar. De posse desses documentos, a cooperativa se habilitava para participar de chamadas públicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), recebendo recursos públicos.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Marabá sobre o caso e aguarda retorno.