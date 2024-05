Operação contra apropriação indevida de objetos dos Correios é realizada em Tucumã

Uma operação de investigação e combate ao crime de apropriação indevida de objetos dos Correios foi realizada na manhã desta quarta-feira (29/05), no município de Tucumã, sudeste do Pará. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido contra funcionário de uma agência de Ourilândia do Norte, suspeito de se apropriar ou desviar encomendas postais no interior da unidade.

Segundo a PF, a ação ocorreu após várias denúncias realizadas durante o ano de 2023 sobre extravio de encomendas na agência de Ourilândia do Norte. Segundo as reclamações, os principais itens que ‘sumiam’ eram aparelhos celulares comprados pela internet por clientes da região.

Na ação, nenhum objeto postal foi encontrado na casa do investigado pela operação No entanto, o celular do suspeito foi apreendido e será encaminhado à perícia técnica para extração de dados, a fim de avançar na investigação sobre o crime. De acordo com as autoridades policiais, se comprovado o caso, o investigado poderá responder pelo delito de peculato furto, previsto no Código Penal.