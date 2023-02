Operação Boi Dourado: PF encontra laboratório de refinamento de ouro extraído ilegalmente no Pará

Um de laboratório de refinamento de ouro foi localizado dentro de uma fazenda na manhã de quarta-feira (8) em Curionópolis, sudeste do Pará. O espaço foi localizado durante a “Operação Boi Dourado”, da Polícia Federal (PF), em combate a extração de ouro ilegal no país. A propriedade foi alvo da ação e o dono foi preso por oferecer risco a linha de transmissão Xingu-Rio, responsável por levar a energia gerada em Belo Monte, desde Anapú (PA), até Paracambi, no Rio de Janeiro. Com informações do Confirma Notícia.

VEJA MAIS

Sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM), o fazendeiro instalou uma lavra de ouro dentro do local e nela era feito o controle da quantidade do metal achado. No laboratório, uma pequena quantidade de ouro foi encontrada.

Segundo a polícia, o mandado de prisão foi cumprido contra o dono da fazenda em Curionópolis, que não teve a identidade divulgada. "Ele é um grande empresário pecuarista, que não tem permissão de lavra garimpeira ou concessão de lavra, emitida pela Agência Nacional de Mineração (AMN) e que também não dispõe das licenças ambientais. De acordo com a apuração, movimentações financeiras do suspeito apontam a existência de intermediários na venda do ouro extraído ilegalmente", diz a PF.

Operação Boi Dourado

A PF também avalia que a atividade ilegal gerou prejuízo de R$ 20 bilhões ao meio ambiente, valor mensurado a partir da vastidão da área de extração ilegal, desmatamento, escavações, gravíssima contaminação do solo, assoreamento e contaminação do rio próximo a propriedade com mercúrio e outras substâncias, considerando também que a atividade poderia comprometer a integridade das torres de energia.