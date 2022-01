Ônibus que saiu de Belém com destino a Florianópolis pega fogo na estrada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o incêndio em um ônibus de turismo (Scania Buscar), que saiu de Belém, aconteceu por volta das 02h30, deste domingo (9), em um trecho da BR-376, em Ponta Grossa (PR), já no sentido da capital, Curitiba, no sul do País.

Ainda, segundo a PRF, o motorista notou um foco de incêndio no coletivo, que saiu da capital paraense, Belém, com destino a Florianópolis, em Santa Catarina, com 55 ocupantes.

O motorista do veículo levou o ônibus para o acostamento da rodovia e conseguiu retirar todos os ocupantes. O tráfego ficou interditado por cerca de duas horas, no sentido Curitiba.

O corpo de Bombeiros de Ponta Grossa utilizou dois caminhões para combater o incêndio. O condutor testou negativo para embriaguez.