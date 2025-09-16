‘Olho de Gato’ e mais duas pessoas são presas por sequestro e assalto a taxista em Santarém

Leônidas dos Santos Galúcio, conhecido pelo apelido de "Olho de Gato", e mais duas pessoas foram presas pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (15/9), em Santarém, região oeste do Pará, suspeitos de envolvimento no assalto e sequestro de um taxista. A PC localizou os suspeitos dentro de um motel localizado na avenida Turiano Meira, no bairro Diamantino.

Conforme o portal O Impacto, Leônidas, Anderson Sousa Reis e Samires Colares Soares teriam rendido o taxista com uma faca durante corrida iniciada por volta das 6h23 da manhã, na esquina das avenidas Dom Frederico Costa e Palhão, no bairro São José Operário.

Os suspeitos teriam colocado a vítima no porta-malas e seguido viagem até a abandonarem na comunidade São Jorge, em Mojuí dos Campos, município que fica distante cerca de 203 quilômetros de Santarém. Ainda de acordo com O Impacto, o trio fugiu com o veículo e depois foi até uma ‘boca de fumo’ adquirir entorpecentes.

Após terem sido localizados, a polícia apreendeu drogas, faca, cachimbo e cartões de crédito. O carro foi localizado abandonado em um ramal no bairro Cambuquira, em Santarém. O taxista afirmou que foram subtraídos R$ 1.000 em espécie e R$ 540 no PIX.

O trio foi levado até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.