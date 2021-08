Núcleo de Operações com Cães dará apoio em operações nos presídios paraenses

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) anunciou que o Núcleo de Operações com Cães (NOC) deve passar a dar apoio aos grupamentos penitenciários em ações como intervenções, escoltas e revistas em celas. O Núcleo será composto por policiais penais treinados para adestrar cães e atuar no auxílio das mais diversas operações penitenciárias. Os agentes penais serão capacitados para compor o NOC, que será erguido ao lado do Centro de Treinamentos de Instruções Especializadas (CIESP), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

No primeiro curso de Operações penitenciárias com cães serão ofertadas 32 vagas, sendo 25 para servidores penais. As vagas serão divididas entre servidores da Seap e guardas municipais.

Na última semana, o comandante do NOC, Joavam Ferreira, esteve no CIESP com um Pastor Belga de Malionois, raça que será usada no NOC. E para iniciar os treinamentos com o animal, ele foi conhecer o espaço onde será realizado o curso. Durante o dia, o cão fez exercícios de adestramento, farejou as celas e exercitou a mordida - habilidades que serão usadas nas operações.

"O cão tem um poder de intimidação muito maior do que podemos imaginar. Além das possibilidades de intervenções, os cães também darão apoio na detecção de narcóticos, de armas de fogo, e até mesmo, celulares.", comentou Joavam.

O comandante também enfatizou as capacidades únicas que os cães têm e como podem ajudar a segurança pública do Estado. "O cão tem uma habilidade olfativa que até hoje nenhuma tecnologia é capaz de superar. Então, além de ser um apoio muito seguro, os cães irão economizar o trabalho de vários operadores.", finalizou.