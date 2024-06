Novo corpo é encontrado com sinais de execução em área de mata fechada em Parauapebas

Um outro corpo foi encontrado em uma área de mata fechada em Parauapebas no último sábado (22/06). No total, dois corpos foram encontrados no município ambos em locais de difícil acesso e com sinais de execução. A vítima foi identificada como Bruno da Silva Paiva. Ele foi encontrado com o rosto virado para chão e com marcas de baleamento na cabeça, no bairro Bela Vista, em Parauapebas.

Há fortes indícios de execução da vítima. A equipe de investigação de homicídios da Polícia Civil também vai abrir inquérito para apurar este novo caso.Não há mais informações sobre a vítima e o crime até o momento.

Além de Bruno, também foi encontrado o corpo de Antônio Klayton Ferreira dos Santos Lima, de 44 anos, com um ferimento na cabeça na tarde de sábado (22), às margens do Rio Parauapebas, em uma área de mata fechada, nas proximidades da Rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (20), assim que saiu da casa dele, que fica no bairro Tropical.

Com informações do Correio de Carajás