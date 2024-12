Nove pessoas são presas em megaoperação contra tráfico de drogas em Belém e Região Metropolitana

Nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e organizações criminosas foram presas em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (11/12), em Belém e Região Metropolitana. Dos detidos na ‘Operação Muralha’, seis pessoas são pelo crime de tráfico de drogas, uma pessoa por porte de munição de uso restrito, uma por porte ilegal de arma de fogo e uma ainda não foi informado. Ao todo, 38 mandados serão cumpridos ao longo do dia. Durante a operação foram apreendidos armas, munições, dinheiro em espécie, documentos, balanças de precisão, entorpecentes e materiais utilizados para a realização da venda de drogas

Segundo a PC, duas prisões ocorreram no bairro da Pedreira, uma no Guamá, quatro na Campina e uma no Tapanã. Um dos presos também é investigado por um latrocínio ocorrido no mês de outubro deste ano no bairro do 40 Horas. Todo o material apreendido durante as diligências será encaminhado para a perícia.

“São três meses de investigação sobre esses elementos perigosos que atuam aqui na região. Nesta operação, estamos atuando de forma enérgica no enfrentamento ao crime organizado, reduzindo a criminalidade e garantindo a segurança para nossa população. Por meio dos aparelhos celulares e demais documentos apreendidos poderemos encejar outras operações contra o crime”, informou o delegado geral, Walter Rezende.

Operação Muralha

O objetivo da operação foi de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão nas residências de suspeitos de tráfico de drogas e crimes relacionados.

“O nome da operação representa a ideia de união e solidez institucional, que, ao trabalhar de forma integrada e eficiente, cria uma 'barreira' que dificulta a ação dos criminosos, garantindo maior segurança à população. Assim como uma muralha representa uma barreira sólida e protetora contra invasores, a operação simboliza o papel fundamental do efetivo policial civil em atuar como uma defesa estratégica e inabalável da sociedade, resistindo e enfrentando de forma constante as ameaças e desafios impostos pelo crime organizado e outras práticas criminosas”, destaca o delegado Victor Leal.

Mais de 100 policiais participaram da ação, dentre eles, policiais civis da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). A operação também contou com o apoio da ATAC - Ações Táticas com Cães da Guarda Municipal de Belém.