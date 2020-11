Nove pessoas são detidas e sete bares são fechados em Belém

Neste domingo (29), nove pessoas foram presas e sete bares foram fechados durante as primeiras horas da "Operação Eleições", realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Segundo o boletim divulgado pela Segup, as detenções ocorreram no bairro do Jurunas, por volta das 4 horas, por conta de crimes eleitores.

Os nove detidos foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal, em Belém, onde foram lavrados os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por crime eleitoral. Todos estavam descartando material de propaganda, "santinhos", de um candidato em via pública. Após os procedimentos serem concretizados, todos os envolvidos seriam liberados.

Ainda durante a madrugada, a Polícia Civil fechou e notificou sete bares por desobediência à portaria que trata sobre a Lei Seca no município de Belém. O responsável por um dos estabelecimentos foi conduzido à Seccional para ser lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato. As ocorrências foram registradas nos bairros de Nazaré, Cidade Velha, Telégrafo e Cremação.

A "Operação Eleições" teve início às 6 horas deste domingo (29), nos municípios de Belém e Santarém. Toda a operação está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle, instalados nos dois municípios que realizam 2° turno. O centro de Santarém fornece as informações ao comando estadual, por meio do Sistema Argos. Após receber os dados de cada região, o Centro Integrado do Estado repassa as informações ao CICC nacional pelo sistema Córtex.

Efetivo

Segundo o boletim divulgado ao meio-dia pela Segup, a coordenação do Departamento de Trânsito (Detran) constatou a necessidade de aumentar o efetivo em Santarém, no oeste do Pará, como forma de prevenção, passando de seis para oito agentes de fiscalização. Em Belém, continuam dez agentes de prontidão para qualquer eventualidade. Até o momento, não houve nenhuma ocorrência envolvendo diretamente as eleições.

O efetivo total empregado pela manhã, somando o policiamento diário mais o reforço para o segundo turno das eleições, ultrapassa 1.600 agentes de segurança pública. Atuam, no reforço, 1.424 agentes em Belém e 189 em Santarém. Há também o apoio de embarcações do Grupamento Fluvial.

Ocorrências

Entre as possíveis ocorrências que demandam atenção redobrada dos órgãos de segurança estão: "boca de urna", compra de votos, ameaças, conflitos e provocações entre representantes de partidos oposicionistas, manifestações e aglomerações de eleitores às proximidades de locais de votação, transporte irregular de eleitores (rodoviário ou fluvial), logística de deslocamento dos órgãos para locais de votação de difícil acesso e bloqueios às vias públicas.