Violência contra mulher aumenta em Marabá no período de Carnaval

Mesmo sem a tradicional festa de Carnaval, em função da pandemia do novo coronavírus, o período que normalmente seria dedicado à comemoração acabou aumentando os índices de violência contra a mulher em Marabá.

Em muitos casos, a bebida alcoólica foi o combustível para que os homens descontassem as próprias frustrações nas companheiras ou ex. Conforme a Polícia Civil, foram registrados 10 procedimentos neste sentido nos últimos dias.

O caso mais grave ocorreu na noite de segunda-feira (15), quando uma vítima foi parar no Hospital Municipal de Marabá após ter sido baleada no Núcleo São Félix pelo companheiro, cujo nome não foi divulgado.

“Ele efetuou disparo de arma de fogo nela e logo em seguida empreendeu fuga. Até o presente momento a mulher encontra- se internada e a investigação está adiantada. É questão de tempo para a polícia conseguir prender esse suspeito”, garantiu o superintendente regional de Polícia Civil, delegado Thiago Carneiro, na manhã desta quarta-feira (17).

O baleamento aconteceu em uma chácara, por volta das 19 horas. Conforme informações colhidas pela Polícia Militar, familiares do suspeito socorreram a mulher, mas as autoridades não foram acionadas. Pessoas ligadas à vítima, no entanto, procuraram posteriormente a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) informando o crime.