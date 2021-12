No Marajó, homem é preso após matar segurança com facada no peito

No final da tarde do último Natal, 25, um homicídio foi registrado no município de Soure, região oriental do Arquipélago do Marajó. O segurança Olaécio Pereira Lima Júnior, de 23 anos, foi morto por Alan Aragão Cardoso, sendo atingido por uma facada no peito. O homem foi preso logo em seguida, por equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e disse que teria sido motivado por ciúmes.

Segundo a PM, era por volta das 17h45, quando os militares do Batalhão Marajó foram acionados para a ocorrência de um esfaqueamento em frente ao bar "Encanto da Cobra", na Primeira Rua do Bairro Novo. Duas viaturas foram até o endereço, mas no meio do caminho, antes de chegar no local, os policiais viram um rapaz correndo em frente a um campo, sujo de lama e sangue.

Os PMs acharam suspeito aquele comportamento e abordaram o rapaz, que negou ter envolvimento com o crime. Ele foi detido e levado para averiguação na viatura, e quando os policiais chegaram no local onde ocorreu o crime, a vitima já havia sido socorrida e estava a caminho do hospital Hospital Municipal Menino Deus. Minutos depois, chegou a informação que ele tinha morrido por causa do esfaqueamento.

Os policiais falaram com testemunhas no bar, e eles confirmaram que o autor do esfaqueamento era Alan. Ele teria atingido Olaécio com um único golpe, que acertou a vitima no coração. A arma do crime não foi encontrada, pois Alan jogou a faca no rio. Confrontado como todos esses detalhes, ele confessou o crime, e disse que o ataque teria sido motivado pelos ciúmes que sentia de sua companheira.