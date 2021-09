No Guamá, homem furta câmera de segurança e é flagrado pelo próprio equipamento

Um homem não identificado foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma residência no exato momento em que furtou o próprio equipamento. O caso ocorreu por volta das 4h20 da madrugada da última terça-feira (28), na rua Paulo Cícero, no bairro do Guamá, em Belém.

Nas imagens, é possível ver que o homem chega de bicicleta. Ele encosta o meio de transporte em um vaso de plantas, observa a movimentação em seu entorno e parte para a ação criminosa.

A residência possuía dois equipamentos de monitoramento. “Ele levou uma e a outra filmou ele. Então, por enquanto, tem a outra quebrando o galho”, disse o dono da residência, identificado apenas pelo prenome Adson. Ele não chegou a registrar boletim de ocorrência sobre o caso.

Ainda não há informações sobre o suspeito, que fugiu após conseguir arrancar uma das câmeras. “Não conhecemos, mas dizem que ele anda pela feira da Cremação. Acredito que seja o mesmo que está roubando os registros de medição de água aqui da vizinhança. Já levaram três. Eles vem nesses ferros velhos”, denunciou Adson.