Família faz buscas por mato-grossense grávida desaparecida no Pará

Uma mulher identificada como Lorena Mariana Apinagés Fonseca de Araújo, 32 anos, natural do Mato Grosso, está desaparecida em Tailândia, nordeste paraense, há quase duas semanas. Familiares fazem buscas pela moça.

As informações iniciais obtidas pela polícia local apontam que a mulher teria vindo na companhia do ex-marido morar na Vila Águas Claras, zona rural do município, há um mês.

Ainda conforme as primeiras informações levantadas pela polícia, a mulher estaria no quinto mês de gestação e sempre que entrava em contato com a família, denunciava suposta violência doméstica cometida pelo ex-companheiro. A mulher também afirmava que estaria sendo mantida em cárcere privado.

Segundo a polícia local, no último dia 11, a mulher teria sido atendida no Hospital Geral de Tailândia, devido a complicações na gestação, porém foi liberada.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o caso.