Negociador de veículos é preso acusado de fraude em Belém

A Polícia Civil do Pará efetuou na última sexta-feira (21) a prisão de um negociador de veículos que teria mais de 20 anos de experiência no mercado, e que está sendo acusado de realizar transações fraudulentas. O negociador, identificado como Marcos Paulo Reis de Andrade, supostamente vendia os veículos sem o consentimento dos proprietários legais.

A investigação do caso teve início após uma queixa de um proprietário de uma revenda de veículos localizada no bairro de Nazaré. Ele teria descoberto que três veículos de sua propriedade foram vendidos sem seu conhecimento. A transação teria sido realizada sem a documentação adequada de transferência e sem o repasse dos valores para a conta da empresa.

VEJA MAIS

Os policiais da equipe do delegado Tarsio Martins responderam à queixa e, após diligências, conseguiram prender Andrade em flagrante pela venda de um veículo da marca Hyundai, modelo Tucson. O comprador do veículo, que também teria sido foi vítima do esquema de fraude, realizou um pagamento de R$ 19 mil por meio de duas transferências bancárias para contas pessoais de Andrade.

Após a denúncia e conforme o andamento das investigações, houve a recuperação de outros dois outros veículos, um Tiguan, da marca Volkswagen, e um WR-V, da marca Honda, ambos supostamente também vendidos ilegalmente. Em todas as instâncias, Andrade teria assinado contratos de compra e venda em seu nome, em vez dos nomes dos proprietários legítimos.

Bola de neve

Às autoridades policiais, Andrade alegou que as ações fraudulentas foram resultado de dificuldades financeiras pessoais. Ele disse estar endividado desde 2021 e que teria se complicado após utilizar valores de clientes para quitar suas dívidas. A partir daí, ele passou a utilizar recursos de vendas para quitar compras passadas de veículos. Algumas, ele parcelou, gerando o que ele chamou de uma “bola de neve”.

A polícia também confirmou que Marcos Paulo Reis de Andrade é alvo de outros três procedimentos policiais sob a acusão de estelionato, todos envolvendo a negociação ilegal de veículos. A prisão em flagrante de Andrade foi feita por policiais da Seccional Urbana de São Brás.

Conforme apurado pela redação integrada de O Liberal, as investigações continuam, com o objetivo de identificar e localizar outros veículos vendidos ilegalmente, bem como possíveis vítimas adicionais ou receptadores.