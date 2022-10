Naufrágio na Ilha de Cotijuba: comandante da lancha estava foragido desde sexta-feira (9)

Marcos de Souza Oliveira, comandante da embarcação "Dona Lourdes II", que naufragou na última quinta-feira (8), próximo à Ilha de Cotijuba, área insular de Belém, era considerado foragido desde sexta-feira (9), segundo informou o delegado-geral da Polícia Civil (PC), Walter Resende. A informação ainda não havia sido concedida aos veículos de comunicação para não comprometer a prisão do suspeito, disse o titular da PC durante coletiva de imprensa.

“Com certeza essa também foi uma estratégia da segurança pública. Com o passar do tempo, ele [Marcos] ainda não havia sido localizado, então esperamos para fazer a prisão com os elementos consistentes que foram deferidos pelo Poder Judiciário”, afirmou o delegado-geral Walter Resende.